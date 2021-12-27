Son dakika | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında hazırladığı genelgeyi 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Partili Belediye başkanlarına yaptığı konuşmada, 'Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ben buradan başta Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz.' demişti.

Erdoğan ayrıca, 'Böylece tüm vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış, bu meyvelerden gelsinler bu hayvanlar nasiplerini alsınlar. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe ve illerde yapmamız mümkün. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor. Bu anlayışta belediyelerimizin faaliyetlerini de eldeki imkanları seferber ederek destekliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.