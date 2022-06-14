Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, narkotik köpeği ile yapılan aramada, cipin motor kısmına gizlenen 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 17:42
Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları cipi Osmangazi Köprüsü girişinde durdurdu. Narkotik köpeği ‘Nitro’ ile araçta arama yapıldı.

Köpeğin, aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Y. ve M.M., gözaltına alındı. 



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