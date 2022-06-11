Bakkalın veresiye defterinden bile uyuşturucu çıktı
Kütahya'da işlettiği bakkalda uyuşturucu sattığı tespit edilen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Dükkanda yapılan aramalarda ise veresiye defterinin arasında ve kol saatinin içinde uyuşturucu ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K.’nin işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan dükkandan çıkan 2 kişinin üst aramasında 1,58 gram metamfetamin ele geçirildi.
Savcılık talimatıyla bakkal dükkanına baskın yapan polis ekipleri, H.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda ise veresiye defterinin arasında ve kol saatine gizlenmiş toplam 4,78 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi hakkında ise ‘kullanmak için
uyuşturucu bulundurmak’ suçlamasıyla işlem başlatıldı.
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