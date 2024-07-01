Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:33

Köprü ve tünel geçiş ücretleri ile ilgili çıkan haberlerin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama gecikmedi. Peki, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ne kadar?

KÖPRÜ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI, NE KADAR?

KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.