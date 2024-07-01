Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ne kadar?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verildiğini duyurdu. Peki, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ne kadar?
Köprü ve tünel geçiş ücretleri ile ilgili çıkan haberlerin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama gecikmedi. Peki, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ne kadar?
KÖPRÜ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI, NE KADAR?
KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.
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