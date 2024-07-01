Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 11:46
Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. 

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 6 ayına dair veriler netleşmiş olacak ve memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53'e, mart ayında ise yüzde 3,16'ya oldu. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 olurken mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Memur ve emeklilerin maaşı için 5 aylık oluşan fark yüzde 17,72 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

İşçi emeklileri ise dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar. Bu durumda işçi emeklilerinin 5 aylık alacakları fark yüzde 22,72 olacak

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Peki haziran ayında beklenen enflasyon oranı nedir? AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörüldü.

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