Osmaniye’de feci kaza... Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

22.10.2025 15:35:00
İHA
Osmaniye’de yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu Düziçi Karlıgeçit yol ayrımında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne ilerleyen sürücüsü öğrenilmeyen 02 KV 242 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #osmaniye #yaralı #yolcu otobüsü