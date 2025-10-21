Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ehliyetsiz sürücü, makas attığı otomobille kaza yaptı: Yaralılar var!

Ehliyetsiz sürücü, makas attığı otomobille kaza yaptı: Yaralılar var!

21.10.2025 14:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ehliyetsiz sürücü, makas attığı otomobille kaza yaptı: Yaralılar var!

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün makas atarken kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaç, aydınlatma direği ve koruma demirlerine çarptı. Savrulup ardından TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Suriye uyruklu Ammar A. (20) yönetimindeki 16 SCN 121 plakalı otomobil ile iddiaya göre; sürücüsü makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca, aydınlatma direğine ve koruma demirlerine çarparak savrulan otomobil, Tahir A.’nın (60) kullandığı 11 ABH 215 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Ammar A. ile otomobilde bulunan Sevil K. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 18 bin 678 TL cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #Bursa #yaralı

İlgili Haberler

Denizli'de feci kaza: 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Denizli'de feci kaza: 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Sinop'ta feci kaza... Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Sinop'ta feci kaza... Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var! Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Son Dakika... Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı!
Son Dakika... Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı! Son dakika haberi... Küçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.