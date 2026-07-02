Osmaniye'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Köyde yaşayan kızlarını ziyaret eden aile ile dünürleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ümmet A. yanında bulunan silahını çekerek, kız kardeşinin kayınvalidesi, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladı. Olay sırasında kayınbiraderinin de silahını kullanması sonucu Ümmet A. ile annesi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlenmeleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.