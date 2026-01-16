Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.E ve A.D isimli yabancı uyruklu iki şahıs yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıslar Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.