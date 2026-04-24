Osmaniye'de kaçak kazıya dronla suçüstü: 6 kişi gözaltına aldı

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karataş Mahallesi Süleyman Dede Türbesi mevkisinde dronla denetim yaptı.

Denetimde, yaklaşık 20 dönümlük zeytinlik alan içerisinde bir noktada kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir insan boyu derinliğinde çukur açıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan çok sayıda kazma, kürek ve çeşitli teknik ekipman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.