Eğitim-İş Osmaniye'de şehit ve depremden yaşamını yitiren öğretmenler adına hatıra ormanı kurdu

Osmaniye’de, şehit öğretmenler ile 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren eğitimcilerin anısını yaşatmak amacıyla ve Eğitim-İş üyeleri adına “Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı” kuruldu. Osmaniye merkeze bağlı Kumarlı Köyü’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Eğitim-İş Sendikası tarafından organize edildi.

Eğitim-İş Sendikası temsilcileri, hatıra ormanının hem şehit öğretmenlere vefa hem de depremde kaybedilen eğitimcilerin anılarını yaşatma amacı taşıdığını belirterek, “Fidanlarımız, şehitlerimizin ve depremde kaybettiğimiz meslektaşlarımızın adıyla büyüyecek” dedi.

Programda konuşan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "Milletlerimizi kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Eğitim İş Osmaniye Şubesi olarak Baş öğretmen Atatürk Ormanı oluşturmanın onurunu ve gururu yaşıyoruz. Çocuklarımızın teminatı olan ve çocuklarımızı fedakârca yetiştiren öğretmenlerimiz adına ve depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz, canlarımız adına Eğitim İş olarak fidan dikimini gerçekleştirdik.

6 Şubat depreminde Osmaniye'de 35'in üzerinde meslektaşımızı kaybettik ve bunlardan 8 tanesi Eğitim-İş Sendikasına bağlı üyemizdi. Burada onların adına, onların anılarını yaşatmak adına fidan dikimini gerçekleştirdik. Fidan dikimini gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Osmaniye Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.