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Osmaniye'de 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tankına gizlenmiş esrar bulundu!

Osmaniye'de 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tankına gizlenmiş esrar bulundu!

4.07.2026 14:22:00
Güncellenme:
ANKA
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Osmaniye'de 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tankına gizlenmiş esrar bulundu!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş halde 8 kilo 800 gram esrar bulundu.
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Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan bir çekici üzerinde bulunan araçta yapılan detaylı aramada, LPG yakıt tankına özel olarak gizlenmiş halde 8 kilo 800 gram esrar bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.B. ve R.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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