Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osmaniye'nin plaka kodu ne? Osmaniye'nin plaka numarası kaç? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri...

Osmaniye'nin plaka kodu ne? Osmaniye'nin plaka numarası kaç? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri...

22.08.2025 15:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Osmaniye'nin plaka kodu ne? Osmaniye'nin plaka numarası kaç? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri...

Osmaniye’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Osmaniye ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Osmaniye plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

OSMANİYE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Osmaniye’nin plaka kodu 80 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Osmaniye’de araç plakaları, 80 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Osmaniye Plaka Kodunun Anlamı

Osmaniye’nin plaka kodu olan 80, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 80 sayısı, Osmaniye’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Osmaniye’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Bahçe    80 B, 80 BH
Düziçi    80 D, 80 DZ
Hasanbeyli    80 H, 80 HB
Kadirli    80 K, 80 KD
Sumbas    80 S, 80 SM
Toprakkale    80 T, 80 TP
Merkez    80 M, 80 MR

İlgili Konular: #türkiye #osmaniye #Plaka