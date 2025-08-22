Osmaniye'nin plaka kodu ne? Osmaniye'nin plaka numarası kaç? Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri...



Osmaniye plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

OSMANİYE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Osmaniye’nin plaka kodu 80 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Osmaniye’de araç plakaları, 80 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Osmaniye Plaka Kodunun Anlamı

Osmaniye’nin plaka kodu olan 80, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 80 sayısı, Osmaniye’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Osmaniye ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Osmaniye’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bahçe 80 B, 80 BH

Düziçi 80 D, 80 DZ

Hasanbeyli 80 H, 80 HB

Kadirli 80 K, 80 KD

Sumbas 80 S, 80 SM

Toprakkale 80 T, 80 TP

Merkez 80 M, 80 MR