TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura süreci, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Osmaniye kura çekim tarihi

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre Osmaniye TOKİ kura çekimi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi ile birlikte Osmaniye’de inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri netlik kazanacak.

OSMANİYE TOKİ PROJESİNDE KAÇ KONUT VAR?

Osmaniye TOKİ sosyal konut projesi kapsamında toplam 2.990 konut için kura çekimi yapılacak. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefliyor.