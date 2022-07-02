Osmaniye Valiliği: Firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:36

Osmaniye Valiliği, Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden "firar eden" 35 Suriyelinin yakalandığını bildirdi.

Osmaniye Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "Haziran ayı itibariyle ülkemiz genelinde yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulamasına başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bu minvalde Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve Jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Olayın ilk anında 35 yabancı telleri atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta, kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici Barınma Merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Osmaniye Valiliği; firar eden göçmenlere ilişkin bugün öğlen saatlerinde bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, "Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.