Osmaniye ve Kırşehir’de köylüler ‘maden’ direnişinde: ‘Son ana kadar müsaade etmeyeceğiz!’

Osmaniye’nin Bahçeköy köyünde yaşayan yurttaşlar, bölgeye açılması planlanan taş ocağına karşı direniyor.

Bahçeköylü yurttaşlardan biri, "Osmaniyeli yurttaş: “Buraya taş ocağı açıldığı zaman buradaki hayat biter, bunu kendileri de biliyor. Biz buna şiddetli karşıyız ve buraya son ana kadar taş ocağı açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Köyün havası bitecek! Köyümüz ölecek!" ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniyeli bir köylünün feryadı… İZLEYİN

Diğer görsel de Kırşehir'in etrafını saran altın ve gümüş madenciliği yapan holdingler… GÖRÜN

Soru şu; BU ÜLKENİN KÖYLÜSÜYLE, HAVASIYLA, SUYUYLA NE DERDİNİZ VAR Kırşehir ve Seyfe Gölü çevresinde altın madenine izin çıktı. Su varlıkları göz göre göre katlediliyor. Kırşehir zaten susuzlukla mücadele ediyor. Bölgenin son nefesini almaya niyet mi ettiniz Proje, kentin su kaynaklarını ve yaşamı tehdit ediyor.

MİLLETİN TALEPLERİNE NEDEN KULAKLARINIZ TIKALI Osmaniye’de de aynı manzara var… Bahçeköylüler taş ocağına karşı direniyor, mahkemeye gidiyor, hakkını arıyor. Ama şirket kararı beklemiyor bile dozeriyle, dinamitiyle giriyor. Hedef köylülerin toprakları Bağına, bahçesine göz dikmişsiniz.

Yasa, adalet, vicdan MİLLET UMRUNUZDA DEĞİL. Kâr hırsı, rant düzeni ve talan politikasıyla bu ülkeyi tam manasıyla TÜKETTİNİZ. Bilin ki kimse yalnız değil. Milletvekillerimiz direniyor. Belediye başkanlarımız direniyor. CUMHURİYET HALK PARTİSİ, adaletsizliğin olduğu her alanda halkın sonuna kadar yanındadır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz ve DEĞİŞTİRECEĞİZ. Memleketi yağmalatmaktan VAZGEÇİN!"