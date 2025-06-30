Osmaniye ve Mersin’deki yangınlar kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Esenpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
5 DEKAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazözle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.