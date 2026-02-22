Osmaniye'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü!

Kent merkezinde ve Toprakkale ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Caddede ilerleyen bir motosiklet, çamura saplandı. Sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım edip, motosikletini çamurdan çıkardı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.