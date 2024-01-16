Osmaniye’de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye’de yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:36
Osmaniye’de 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki teslim edildi.



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