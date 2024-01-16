Yunanistan'ın geri ittiği onlarca göçmen kurtarıldı!

Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 56 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:06
Yunanistan'ın geri ittiği onlarca göçmen kurtarıldı!
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 11 Ocak'ta saat 11.30'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik gemisi ve 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik botlardaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 56 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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