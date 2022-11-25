Osmaniye'de bir evde ruhsatsız 24 tabanca ele geçirildi
Osmaniye’de jandarmanın bir eve düzenlediği baskında ruhsatsız 24 tabanca, çok sayıda mermi ve tabanca yapımında kullanılan 150 muhtelif malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.D.’nin evinde çok sayıda silah olduğu belirlendi.
Eve oepasyon düzenleyen ekipler, eğitimli köpekle yaptığı aramada ruhsatsız 24 tabanca, 64 şarjör, 46 çeşitli çaplarda mermi, 75 çeşitli çaplarda çekirdek, 10 tabanca kapak takımı ile tabanca yapımında kullanılan 150 muhtelif malzeme ele geçirildi.
İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan A.D. hakkında, 'silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve ülke içinde üretilmesi kanununa muhalefet' kapsamında işlem yapıldı.
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