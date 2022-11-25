Osmaniye'de bir evde ruhsatsız 24 tabanca ele geçirildi

25 Kasım 2022 Cuma, 10:01

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.D.’nin evinde çok sayıda silah olduğu belirlendi.

Eve oepasyon düzenleyen ekipler, eğitimli köpekle yaptığı aramada ruhsatsız 24 tabanca, 64 şarjör, 46 çeşitli çaplarda mermi, 75 çeşitli çaplarda çekirdek, 10 tabanca kapak takımı ile tabanca yapımında kullanılan 150 muhtelif malzeme ele geçirildi.

İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan A.D. hakkında, 'silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve ülke içinde üretilmesi kanununa muhalefet' kapsamında işlem yapıldı.