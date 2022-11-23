Babacan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı değerlendirdi: Tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarını tebrik ediyorum

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:30

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Düzce'deki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Babacan, deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlık eylem planlarının yer aldığı raporu, tüm kurum ve kuruluşlara daha önce ilettiklerini söyledi.

Terörle mücadele konusuna değinen Babacan, terör örgütü PKK ile kararlılık içinde mücadelenin parti programlarında önemli yere sahip olduğunu belirtirken "Her türlü terör örgütüne, PKK'ya karşı da büyük bir mücadeleyi hep beraber vermek zorundayız. PKK dahil tüm terör örgütleri ve eylemlerini kınıyoruz, lanetliyoruz. Etnik, dini ve ideolojik hiçbir bahanenin terör eylemlerine gerekçe oluşturamayacağını da söylüyoruz. Teröristlerin şiddete dayalı tüm yöntemlerini kesinlikle reddediyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin de konuşan Babacan, "Suriye ve Irak'ta düzenlenen kapsamlı hava harekatının planlanmasından icrasına kadar emeği geçen tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarını tebrik ediyorum. Bu operasyonla Türkiye'nin caydırıcı gücü bir kez daha ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

"KARA HAREKATIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMELİ"

Ali Babacan, olası bir kara harekatı gerçekleşmesi durumunda muhalefet partilerinin de bilgilendirilmesini talep ederek, bu durumda seçilen tarih hakkında da güvenlik sorumlularından bilgi almak istediklerini dile getirdi.

Babacan ayrıca partileri için hazırladıkları reklam filmine, ücretini ödemeyi teklif etmelerine rağmen bazı medya kuruluşlarının ambargo uyguladığını da aktardı.