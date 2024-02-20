Osmaniye’de 'Çember-12' operasyonu... Çok sayıda gözaltı!

Osmaniye’de aranan şahıslara yönelik 'Çember-12' operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 19 kişiden 7 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:18
Osmaniye’de 'Çember-12' operasyonu... Çok sayıda gözaltı!
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 81 il genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonu çerçevesinde, polis özel harekât ve Ares adlı K-9 köpeği destekli 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beytullah A., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Ş. ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerim Ö. ile birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

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