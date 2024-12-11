Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:45

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Düziçi ilçesine bağlı, Gökçayır köyünde ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 200 metrekarelik örtülü alan zarar gördü.



Etiketler: #osmaniye
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