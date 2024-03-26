Osmaniye’de dere kenarındaki toprak yol çöktü!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:16

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:37

Osmaniye’de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Karaçay Deresi'nin debisinin artması sonucu, dereye kurulan beton benttin yıkılmasıyla dere kenarında bulunan toprak yolda çökme meydana geldi.

Osmaniye Karaçay Alanı'nın yanında bulunan toprak yolda olan çökmeyi fark eden yurttaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Belediye ve AFAD ekipleri, çöken bölgeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı.

Bölgeye gelen Belediye Başkanı Kadir Kara, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alanda bulunan aydınlatma direkleri, dereye düşmemesi için belediye personeli tarafından banklara bağlandı.