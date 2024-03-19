Ankara'da inşaat halinde bina çöktü: İşçiler göçük altında kaldı

Ankara’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2’si ağır toplam 6 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:52
Ankara'da inşaat halinde bina çöktü: İşçiler göçük altında kaldı
Abone Ol google-news

Olay, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın yıkıldığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı.

İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bina haberleri göçük haberleri ihbar haberleri

İlgili Haberler

İnşaat işçisi otelde intihar etti!

İnşaat işçisi otelde intihar etti!
Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatı süren deprem konutlarında iskele çöktü: 4 işçi yaralı

İnşaatı süren deprem konutlarında iskele çöktü: 4 işçi yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı

Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı
‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?

‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı
Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!

Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması