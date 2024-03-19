Ankara'da inşaat halinde bina çöktü: İşçiler göçük altında kaldı
Ankara’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2’si ağır toplam 6 işçi yaralandı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın yıkıldığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı.
İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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