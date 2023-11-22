Osmaniye'de ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren A.Y'nin (43) üst aramasını yaptı.
Aramada, şüphelinin vücuduna sarılı kamera, modem ve sesli iletişim kurulabilen kopya düzeneği bulunduğu belirlendi.
Ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.
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