Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:23

Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli kara yolu Anberinarkı köyü yakınlarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının yağ tankındaki gaz sıkışması sonucu patlama oldu ve yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Patlamada yaralanan 1 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.