Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

29 Mart 2022 Salı, 09:27

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.