Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlgili Haberler
- Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
- Yangında can pazarı: Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Meksika'da Kadınlar Adası'nda yangın çıktı
Video Haberler
- Çocuk heykellerinin başını kopardı
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
En Çok Okunan Haberler
- Petrol fiyatlarında son durum
- Pereira, Süper Lig'den yıldız isme gözünü dikti!
- Borsa güne yükselişle başladı
- İmamoğlu'na randevu vermeyen vali CHP'yi ziyaret etti
- Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan Asya'ya umut ışığı
- KPSS sonuçları açıklandı!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i andı
- Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar