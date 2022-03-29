Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

İHA
29 Mart 2022 Salı, 09:27
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 



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