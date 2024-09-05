Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza
Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu beslediği tespit edilen kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi.
Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu beslediği tespit edilen kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir çiftlikte arama yaptı. Aramada, izinsiz ve uygunsuz şartlarda bakıldığı belirlenen 15 tavus kuşu ele geçirildi.
Çiftlik sahibi Fatih Y'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçlarından 8 bin 326 lira ceza verildi. El konulan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.
Etiketler: #osmaniye #tavus kuşu
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalarında son durum
- Kaçak villanın yıkımına Bakanlık engeli
- 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Dilruba'ya bir dava daha açıldı!