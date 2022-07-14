Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
Osmaniye'de, katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Osmaniye'de Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ormana yakın tesisten yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbarla yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tesisin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz ile işçiler, yangının ormana sıçramaması için mücadele verdi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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