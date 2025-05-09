Osmaniye'de korkunç olay: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Fatma Y., evli olduğu Serkan Y. adlı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Serkan Y.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.
Osmaniye'de Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Y. (20) ile evli olduğu Serkan Y. adlı erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Fatma Y.'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Y.'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli Serkan Y.'yi gözaltına aldı.
Yapılan inceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #bıçak #gözaltı #osmaniye #kadın cinayeti
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