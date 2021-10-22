Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün söndürülen alanda yeniden yangın çıktı. Yangına karadan müdahale edilemezken, 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

İHA
22 Ekim 2021 Cuma, 12:03
Osmaniye’de orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak köyü Bozseki mevkiinde dün bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Düziçi Orman İşletme Şefliği ihbar üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekiplerin müdahalesiyle 1 dönüm ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Bugün ise aynı noktada yeniden yangın çıktı. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan müdahale edilemezken havadan 2 helikopter ile müdahale sürüyor.


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