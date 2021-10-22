Osmaniye’de orman yangını

22 Ekim 2021 Cuma, 12:03

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak köyü Bozseki mevkiinde dün bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Düziçi Orman İşletme Şefliği ihbar üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekiplerin müdahalesiyle 1 dönüm ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Bugün ise aynı noktada yeniden yangın çıktı. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan müdahale edilemezken havadan 2 helikopter ile müdahale sürüyor.



