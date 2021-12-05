Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

DHA
05 Aralık 2021 Pazar, 14:15
Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın  ardından kontrol altına alındı.

5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.


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