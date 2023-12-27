Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Onur Soğancı idaresindeki 80 FB 511 plakalı otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında, K.Z'nin kullandığı 06 COF 862 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Onur Soğancı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Galatasaraylı futbolcudan veda gibi paylaşım!
- Somali Cumhurbaşkanının oğlu hapisle yargılanacak
- Asgari ücrette Erdoğan 'sürpriz'i
- Bakan Tunç'tan HÜDA PAR'a 'özerklik' yanıtı
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- 'Bu evler zengin evleri'