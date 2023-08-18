Osmaniye'de tüp patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:21

Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın ikinci katında mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Bir anda evi saran alevler arasında kalan S.G., yurttaşların yardımıyla alevlerin arasından kurtuldu. Patlama sesini ve alevleri fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

İhbar sonrası Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği binaya hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında vücudunda 2. derece yanık oluşan S.G. ise Osmaniye Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bina görevlisi Mehmet Yavuz, "Bir patlama oldu yol cephesine çıktım hafiften ateş almaya başlamıştı. Yangın tüpünü alıp ikinci kata gittiğimizde arkadaş içerden bağırıyordu ’kapıyı açamıyorum’ dedi. Kapının zaten yarısı kopmuş vaziyetteydi kapıyı açtık vatandaş kendi çabasıyla aşağıya indi, yangını söndürmeye müdahale edemedik dumandı içerisi, itfaiye geldi yangını söndürdü. Arkadaşı da hastaneye gönderdik durumu iyiymiş" dedi.