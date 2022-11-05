Bir zam da mutfak tüpüne
Son otogaz zammının ardından tekrar zamlanan mutfak tüplerinde 12 kilolukların fiyatı 320 liraya kadar yükseldi.
Döviz kurundaki artış ve enflasyon, mutfak tüplerinin fiyatlarını da etkiledi.
Gazete Duvar'ın haberine göre, son otogaz zammının ardından tekrar zamlanan mutfak tüplerinde 12 kilolukların fiyatı 320 liraya kadar çıktı.
Mutfak tüplerinin fiyatları şöyle:
AYGAZ
Aygaz resmi internet sayfasında 12 kg mutfak tüpü Ankara'da 319 TL'den satılıyor.
Aygaz 2 kg gri küçük tüp 63 TL
Aygaz forklift tüpü 16 kg 425 TL
Aygaz forklift tüpü 24 kg 639 TL
MİLANGAZ
Milangaz 2 kg ev tüpü fiyatı 60 TL
Milangaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı 306,50 TL
2 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 59 TL
12 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 306 TL
İPRAGAZ
İpragaz markasında da mutfak tüpü fiyatları güncellendi. Buna göre ise 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
2 kg mutfak tüpü 62 TL
12 kg ev tüpü 309 TL
24 kg ticari tüp 625 TL
45 kg sanayi tüpü 1170 TL
45 propan tüpü 1258 TL
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