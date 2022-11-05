Bir zam da mutfak tüpüne

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:27

Döviz kurundaki artış ve enflasyon, mutfak tüplerinin fiyatlarını da etkiledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, son otogaz zammının ardından tekrar zamlanan mutfak tüplerinde 12 kilolukların fiyatı 320 liraya kadar çıktı.

Mutfak tüplerinin fiyatları şöyle:

AYGAZ

Aygaz resmi internet sayfasında 12 kg mutfak tüpü Ankara'da 319 TL'den satılıyor.

Aygaz 2 kg gri küçük tüp 63 TL

Aygaz forklift tüpü 16 kg 425 TL

Aygaz forklift tüpü 24 kg 639 TL

MİLANGAZ

Milangaz 2 kg ev tüpü fiyatı 60 TL

Milangaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı 306,50 TL

2 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 59 TL

12 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 306 TL

İPRAGAZ

İpragaz markasında da mutfak tüpü fiyatları güncellendi. Buna göre ise 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren;

2 kg mutfak tüpü 62 TL

12 kg ev tüpü 309 TL

24 kg ticari tüp 625 TL

45 kg sanayi tüpü 1170 TL

45 propan tüpü 1258 TL