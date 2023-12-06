Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 200,19 gram eroin, 186,99 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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