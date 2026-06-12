Osmaniyeli depremzede aile: 'Her gün korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz'

Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyünde yaşlılık maaşıyla geçenen Ayşe Özer, yüzde 80 fiziksel engelli 40 yaşındaki oğlu Bayram Özer ve işsiz kızıyla birlikte yaşıyor. Eşini 3 yıl önce kanserden kaybeden yaşlı kadın, çocuklarıyla birlikte kaldıkları evin tavanından beton parçalarının dökülmesi sebebiyle hayati tehlike atlattıklarını belirtti. Yaşlılık aylığı ve engelli aylığıyla geçimini sağlayan Özer ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Her gün korku içinde yaşadıklarını belirten Ayşe Özer, “6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evimiz az hasar aldı. İlerleyen zamanlarda tavanımız düştü, demirleri dışarıda, az bir şeyle kurtulduk. Oğlum engelli onun odasındaki tavan da düştü. O da öyle az bir zamanla kurtuldu. Kurtulduk ama korktuk evde çocuklarım, vardı torunlarım vardı az bir şeyle onlar kurtuldu çok şükür. Bir şey olmadı ama yine burada yaşıyoruz korkuyla yaşıyoruz. Evi yaptıracak durumumuz yok, ben yaşlılık maaşı alıyorum, oğlum da engelli maaşı alıyor. Bu maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Geçinilmiyor da işte zor güç geçiniyoruz. Ev yaptıramayız bir şey yok aylık yok, emeklilik yok hiçbir şey yok. Ev yapılmazsa ne olur burada ölürüz gideriz, ne olacak, bir günde başımıza yıkılır" ifadelerini kullandı

“BU ŞARTLAR ALTINDA EVİMİZİ YAPTIRMA İMKANIMIZ YOK”

Fiziksel engelli Bayram Özer ise şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde evimiz az hasar aldı o dönemde. Birkaç yıl sonra da demirler birden düştü. Ben de zaten oradaydım yani santimlerle kurtuldum yanıma düştü. Ortopedik bedensel engelliyim Zor kurtuldum. Dışarıya kendimizi zor attık. Ben zor çıktım annemin yardımıyla dışarıya. Bir gün sonra da ben kendi odamda yaptım, sabah annem kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya çıktım arabaya bindim dışarı çıktım küt diye ses geldi, yattığım odanın tavanı düştü, saniyelerle kurtuldum. Tavanın demirleri zaten dışında. Annem, yaşlılık maaşı alıyor ben de engelli maaşı alıyorum. Bu şartlar altında evimizi yaptırma imkanımız yok. Kendimizi zor idare ediyoruz zaten. Ustalar geldi baktı 'tamir olmaz, bu şekilde yaşanmaz' denildi. Biz mecburiyetten yaşıyoruz, her gün bir korkuyla nereden ne düşecek, ne olacak diye, korku içerisindeyiz. Şans eseri yaşıyoruz, her gün bir korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz. Maaşlarımızda da anca mutfak giderleri, ekstra bir şey yapma şansımız yok zaten. Yaşlılık ve engelli maaşları çok düşük. Biriktirme şansımız yok zaten karnımızı zor doyuruyoruz. Alınan maaşla bildiğiniz üzere de zaten her şey ateş pahası, biz kıt kanaat geçiniyoruz. Burada paramız yok diye biz can tehlikesi mi yaşayacağız? Her gün ölümle burun buruna mı olacağız" şeklinde konuştu.