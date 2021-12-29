Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı Turgut Başdaş’ın ardından kardeşi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:32

Daha önce BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberinde, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında, ‘organize suç örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu’ işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Suç duyurusuna konu iddiaya göre Başdaş, beraberindeki iki kişi ile birlikte 84 yaşındaki A.İ. isimli kadının imzasını taklit ederek yüksek bedelli senetler düzenlemiş ve yaşlı kadına yönelik icra takibi başlatılmıştı.

Ankara’da yaşayan 84 yaşındaki A.İ, Başdaş’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Suç duyurusunda, evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren yaşlı kadın adına, 2019 yılından beri çeşitli kişiler tarafından sahte imza ile senetler düzenlendiği belirtilmişti. 7 Haziran 2021 vadeli 21 milyon 800 bin TL bedelli senet üzerindeki imzanın yaşlı kadına ait olmadığına yönelik uzman raporu da suç duyurusu evrakları arasına eklenmişti.

DOLANDIRICILIKTAN BİR SUÇ DUYURUSU DA KARDEŞİNE

Mağdur avukatı Behzat Küle'den edinilen bilgiye göre, Turgut Başdaş’ın kardeşi Mustafa Başdaş hakkında da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Mustafa Başdaş’ın, ağabeyi Turgut Başdaş ve Osmanlı Ülkü Ocakları’nın adını kullanarak yurttaşların güvenini kazandığı ve farklı meblağlarda paraları hesabına atarak borcunu ödemediği öne sürüldü.

Mustafa Başdaş’ın ayrıca 20’ye yakın yurttaşı dolandırdığı da iddia edildi. Söz konusu federasyonla ve toplanan bağışlar ilgili de araştırılması talebinde bulunuldu.