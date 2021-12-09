Ünlü isimlerin sahte hesaplarına dikkat; dolandırıcılık uyarısı

09 Aralık 2021 Perşembe, 09:30

Sosyal medya hesaplarından bu tarz dolandırıcılıkların hukuki boyutlarına ilişkin kullanıcılara uyarılarda bulunan Avukat Melih Saatçı, “Dijital medya her geçen gün hayatımızda yerini sağlamlaştırırken avantajları ile bazı sorunlar ile karşılaşmamıza da neden olmaya başladı. Özellikle sosyal medya kullanmayan ünlü isimler adına açılan sahte hesaplar takipçi sayılarını arttırarak, güven sağlıyor ve daha sonrasında takipçileri yanıltmaya, dolandırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı gibi bazı siyasi içerikli paylaşımlar yapan hesaplara da dönüştürebiliyorlar. Takipçiler bu tür paylaşımların ünlü kişiler tarafından yapıldığını sanarak paylaştığı linklere tıklayabiliyor ve farklı sorunlarla karşılaşabiliyorlar” dedi.

BİR ÜNLÜNÜN TAKİPÇİ LİSTESİNDE YER ALIYORSANIZ DİKKAT

Bu tür durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Saatçı, “Özellikle bir ünlünün takipçi listesinde yer alıyorsanız hesabın sosyal medya platformu tarafından onaylı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Halk dilinde ‘mavi tik’ olarak bilinen bu onay, sosyal medya platformu tarafından ünlü kişiye kimlik doğrulaması karşılığında veriliyor ve iki faktörlü güvenliği kullanmaları zorunlu hale getiriliyor. Böylece hesapların çalınma riski de minimuma indirilmiş oluyor. Bu tür onaylı hesaplar harici hesaplardan yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen harf benzetmeleri ile çok yakın isimlerde de hesaplar açılabiliyor, özellikle ünlü kişinin kullanıcı adının doğru olduğunu teyit etmeden linklere tıklamamanız gerekiyor. Bu tür linklere tıklamanız sizin de kullanıcı bilgilerinizin çalınmasına yol açabiliyor” diye konuştu.



