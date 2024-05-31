Ostimli sanayiciler Azerbaycan’ da

Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:34

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:34

İç Anadolu Sanayici ve İşinsanları Federasyonu Başkanı, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci’nin başkanlığındaki heyette, Ostim bölgesinde faaliyet gösteren bir grup iş adamı yer aldı. Bakü ziyaretinde Azerbaycan Türkiye İşadamları Derneği (ATİB) Başkanı iş insanı Mürsel Rüstemov ile Az?rbaycan Cumhuriyeti Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev ile bir araya gelindi. Ziyaretlerde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı ve dış ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesinin iki ülkeye sağlayacağı yarar üzerinde duruldu.

İç Anadolu Sanayici ve İşinsanları Federasyonu Başkanı, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, OSİAD’ın, üyelerinin dış pazarlara açılması konusunda teşvik edici ve ön açıcı çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsattı. Daha önce de pek çok dış ticaret gezisi organize edildiğini ifade eden Ekinci, demir çelik, dış cephe alüminyum ve cam giydirme, makine-yedek parça, plastik, oto yedek parça sektör temsilcileriyle Bakü’ye gerçekleştirdikleri ziyaretten memnun ayrıldıklarını söyledi. Azerbaycan ve Türkiye arasında çok derin tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu ifade eden Ekinci, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın yeniden yapılandırılması için 7 milyar dolardan fazla kaynak tahsisi yapıldığını anlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını dile getiren Ekinci, “Karabağ’ın yapılandırılmasında ve genel olarak Azerbaycan’la dış ticaret hacminin geliştirilmesinde işadamları olarak sorumluluk almak isteriz. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi hedefi ise 15 milyar dolar. Dolayısıyla dış ticaret potansiyeli her iki taraf için de yüksek. Azerbaycanlı iş insanlarını Türkiye'ye davet ettik; yakın bir zamanda Türkiye'ye gelecek bir heyetle görüşmelerimiz olacak” diye konuştu.