ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu (YKS 2022 ne zaman?)
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların tarihleri belli oldu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Buna göre, sınav tarihleri şu şekilde:
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
KPSS TARİHLERİ
2022 KPSS tarihleri:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ
e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
MYÖS: 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
ALES TARİHLERİ
ALES/1: 17 Nisan,
ALES/2: 21 Ağustos,
ALES/3: 20 Kasım,
YABANCI DİL SINAVLARI
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık,
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