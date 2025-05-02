ÖSYM, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu

ÖSYM, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:14

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi. 


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