ÖSYM, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:14

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:22

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.