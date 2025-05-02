ÖSYM, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- İstanbullu 'Kanal İstanbul' istemiyor!
- İngiliz kadın “dünyanın en yaşlı insanı” seçildi