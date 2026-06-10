ÖSYM bu sene de şaşırtmadı: YKS sınav giriş belgesi ekranında 'kronik' yoğunluk krizi!

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde, sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla erişime açıldı. Ancak belgelerini görüntülemek ve sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın eden adaylar, her yıl olduğu gibi yine büyük bir erişim sorunuyla karşılaştı.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına girmek isteyen yüz binlerce kullanıcı, sistemin aşırı yavaşlaması ve ardı ardına hata vermesi nedeniyle saatlerce bilgisayar başında beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan bazı öğrenciler duruma isyan ederken, şanslı olan küçük bir kesim ise belge ekranına sorunsuz ulaştıklarını paylaştı.

KRONİKLEŞEN ALTYAPI SORUNU BU YIL DA ÇÖZÜLMEDİ

Her yıl YKS, KPSS veya ALES gibi kitlesel sınavların başvuru ve belge açıklama günlerinde yaşanan bu dijital kilitlenme, ÖSYM'nin sunucu altyapısının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlarca adayın aynı anda sisteme yükleneceği bilinmesine rağmen, gerekli sunucu kapasitesi artırımının yapılmaması tepkilere neden oldu.