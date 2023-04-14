ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."
açıklama açıkladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ösym sınav Sonuç yabancı dil Yabancı Dil Sınavı YÖK yerleştirme yökdil
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- İBB'ye polis engeli
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı