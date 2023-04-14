ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:32
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sonuçlarını açıkladı. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."


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