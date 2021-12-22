ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu: Tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Buna göre adaylar tercihlerini 22 Aralık tarihinden itibaren yapabilecek. İşlemler 29 Aralık günü sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 29 Aralık'ta sona erecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak.
Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
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