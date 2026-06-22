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ÖSYM'den YKS'yi kaçıran adaylar için inceleme: Görüntüler mercek altında

ÖSYM'den YKS'yi kaçıran adaylar için inceleme: Görüntüler mercek altında

22.06.2026 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ÖSYM'den YKS'yi kaçıran adaylar için inceleme: Görüntüler mercek altında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kapıların kapanmasının ardından sınav salonlarına alınmayan öğrencilerin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine ÖSYM harekete geçti. Kurumun, geç kalan adaylara ilişkin tüm görüntüleri ve yaşanan durumları değerlendirmeye aldığı bildirildi.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezlerinin kapılarında benzer görüntülere sahne oldu.

Adayların bir kısmı zamanla yarışıp kapıların kapanmasına saniyeler kala salonlara yetişirken, bir kısmı ise gecikme nedeniyle kurallar gereği içeri alınmadı.

ÖSYM DEVREYE GİRDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; sınava dakikalarla ya da saniyelerle geç kalan adayların sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda tartışılan görüntülerinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) devreye girdiği öğrenildi.

ÖSYM'nin, söz konusu görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları değerlendirdiği belirtildi. Herhangi bir suistimal tespit edildiği takdirde gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da kapıların kapanma saatiyle birlikte benzer manzaralar yaşandı. Sınav kuralları gereği belirlenen saatin ardından binaların kapıları kapatıldı. Kimi adaylar zamanla yarışarak kapıların kapanmasına saniyeler kala salonlara girmeyi başarırken, bazı öğrenciler ise sadece birkaç saniyelik veya dakikalık gecikmeler nedeniyle sınav binalarına alınmadı.

Geç kalan adayların okul kapılarından içeri alınmadığı ve geri dönmek zorunda kaldığı o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kamuoyunda geniş çaplı bir tartışma yarattı.

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