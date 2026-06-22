2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercihleri hangi gün başlayacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak?

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından milyonlarca üniversite adayı ve veli için en heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak?" soruları zirveye yerleşti. İşte ÖSYM 2026 sınav takvimi doğrultusunda netleşen YKS sonuç açıklanma tarihi, tercih sürecinin ayrıntıları ve adayların dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar...

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılı başında yayımlanan resmi sınav takvimine göre, YKS değerlendirme süreci yaklaşık bir ay sürecek. Milyonlarca adayın optik formları ve cevap kağıtları titizlikle incelendikten sonra sonuçlar ilan edilecek.

YKS Sonuç Açıklanma Tarihi: 16 Temmuz 2026 Perşembe

Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları ve asıl kritik kriter olan başarı sıralamalarını bu tarihten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi adaylara fiziki olarak postalanmayacak, dijital ortamdaki ilan resmi tebliğ hükmünde sayılacak.

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından, adayların aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri seçecekleri "Tercih Maratonu" resmen başlayacak.

ÖSYM teamüllerine ve çalışma takvimine göre YKS tercih işlemleri genellikle sonuçların açıklanmasından bir hafta sonra erişime açılmaktadır.

YKS Tercih Dönemi: 23 Temmuz – 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınması bekleniyor.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak elektronik ortamda tamamlanacak. Tercih süresi boyunca adayların sisteme girdikleri listeleri güncelleme ve değiştirme hakkı bulunacak ancak son gün saat 23.59 itibarıyla sistem kapanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Üniversitelerin güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını, yeni açılan bölümleri ve özel koşullarını içeren 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, YKS sonuçlarının açıklanacağı 16 Temmuz 2026 veya bir gün öncesinde ÖSYM tarafından "ön bilgilendirme" amacıyla yayımlanacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Adayların 24 adede kadar yapabileceği tercihlerin sisteme girilmesinin ardından ÖSYM, merkezi yerleştirme işlemlerini başlatacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10-14 gün içerisinde yerleştirme sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

YKS Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: Ağustos ayının ilk yarısı (10-14 Ağustos 2026 civarı) üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve ardından kazanan adaylar için e-kayıt süreçlerinin başlaması öngörülüyor.