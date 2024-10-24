ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 10:35

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.


Etiketler: #aday #belge #ösym #sınav

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